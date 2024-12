Sarà sentito da pm Roma studente malmenato da polizia a Miami

Sarà ascoltato per la prima volta in Procura a Roma giovedì prossimo Matteo Falcinelli, lo studente venticinquenne malmenato dalla polizia a Miami Beach il 25 febbraio scorso dopo essere stato arrestato. E' quanto ha appreso l'ANSA.

Falcinelli sarà sentito, come persona offesa, dal magistrato che ha aperto un fascicolo per quanto successo negli Usa. Sarà accompagnato dal legale che lo assiste, l'avvocato Francesco Maresca. "Matteo è ancora scosso" ha detto il legale. "Quello che ha subito - ha aggiunto - è stato un episodio pesante per il quale ha ancora ripercussioni. Matteo vuole solo la verità e il riconoscimento dei suoi diritti".

Matteo Falcinelli si trova in questi giorni in Umbria.





