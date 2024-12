Rigopiano, difese Lacchetta-Colangeli soddisfatte da sentenza

"Grande soddisfazione" per la sentenza della Cassazione sulla tragedia di Rigopiano è stata espressa dagli avvocati David Brunelli e Alfredo Gaito difensori del geometra del Comune di Farindola Enrico Colangeli e del sindaco, Ilario Lacchetta.

I legali hanno sottolineato che la Corte "ha anche annullato le condanne dei funzionari provinciali, del sindaco di Farindola e del geometra impiegato del Comune di Farindola, accogliendo i ricorsi della difesa". "In particolare il geometra Colangeli, assistito dal prof. David Brunelli - è detto in una loro nota -, ha visto confermata definitivamente l'assoluzione per il delitto di disastro, che il procuratore generale aveva impugnato; mentre è stata annullata la sentenza di condanna per omicidio e lesioni colpose plurimi che aveva pronunciato nei suoi confronti (oltre che nei confronti del sindaco Lacchetta) la Corte d'appello dell'Aquila. Dal dispositivo si ricava che è stata pienamente accolta la tesi sostenuta dai difensori di Lacchetta e Colangeli, secondo la quale l'evento si sarebbe potuto prevedere solo se fosse stata tempestivamente redatta la Carta della localizzazione pericolo valanghe da parte della Regione".





