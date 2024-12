Proietti, impegno ad ampliare diritti persone con disabilità

"La data del 3 dicembre rappresenta una giornata di grande importanza per mettere al centro del dibattito pubblico e istituzionale i diritti e le aspirazioni delle persone con disabilità": è quanto sottolineato dalla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità voluta dall'Onu e che quest'anno ha per tema "Amplificare la leadership delle persone con disabilità per un futuro inclusivo e sostenibile". "L'Umbria - ha proseguito - è da sempre terra di inclusione e sensibilità. Voglio quindi riaffermare con forza il nostro impegno per ampliare i diritti di cittadinanza delle persone con disabilità, così da garantire loro la piena partecipazione ai processi decisionali ed abbattere le barriere che ancora esistono nel promuovere un cambiamento culturale che sia realmente inclusivo".

"Celebrare questa giornata - ha sostenuto Proietti, secondo quanto riferisce Palazzo Donini - non è solo un momento simbolico, ma un'occasione per riflettere sui progressi e sulle sfide che ancora ci attendono. La Regione Umbria continuerà a lavorare con determinazione, accanto alle associazioni e agli enti del territorio, per costruire un futuro in cui nessuno venga lasciato indietro. Insieme - ha concluso la presidente - possiamo realmente costruire una regione e un'Italia più giuste e solidali".



