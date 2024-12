In Umbria rimane stabile il dato del consumo di suolo

In Umbria rimane essenzialmente stabile il dato del consumo di suolo a livello che vede la regione con una percentuale pari al 5,26% nel 2023, rispetto al 5,27% dell'anno precedente. Confermando in entrambe i casi un valore al di sotto di quello nazionale (7,16 % nel 2023). Il dato è emerso in occasione della presentazione a Roma dell'edizione 2024 del rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici" a cura del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.

A livello nazionale, nonostante una lieve diminuzione rispetto agli anni precedenti, il fenomeno prosegue a ritmi definiti preoccupanti, con un'estensione di 72,5 chilometri quadrati di nuove aree cementificate, corrispondenti a circa 20 ettari al giorno.

In Umbria - si legge in una nota diffusa da Arpa - è stata segnalata una "decisa" diminuzione del consumo di suolo per quanto riguarda l'incremento in ettari nello spazio temporale 2022-2023 rispetto al trend 2021-2022 nelle aree provinciali.

Con un aumento più marcato nel comune di Perugia mentre la situazione rimane sostanzialmente uguale negli altri.



