Foligno vieta monopattini e biciclette nell'area pedonale

A Foligno nell'area pedonale di Corso Cavour sarà vietata per tutta la giornata la circolazione a monopattini, biciclette (anche elettriche), skateboard, velocipedi, sigway ed overboard. Lo ha annunciato il Comune spiegando che l'ordinanza verrà firmata "nei prossimi giorni" dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. Sono comunque esclusi "tutti i mezzi ed ausili alla mobilità personale condotti o a servizio di persone con disabilità, che dovranno comunque transitare all'interno dell'area pedonale a velocità moderata e, ovviamente, i mezzi a due ruote, condotti a mano".

Il sindaco ha spiegato in una nota che il provvedimento "servirà a garantire la sicurezza stradale, la fruibilità del centro storico e tutelare pedoni, residenti e commercianti che hanno chiesto interventi concreti per porre rimedio ad una situazione che rischiava di diventare problematica, considerando che, più volte, sono stati registrati incidenti a causa di una promiscuità di circolazione non più accettabile".



