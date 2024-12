Assegnati i premi Villa Buitoni - Carriere coraggiose

Torna il premio Villa Buitoni - Carriere coraggiose. L'appuntamento è a Perugia con la terza edizione fissata per giovedì 5 dicembre, alle 19:30.

L'iniziativa, promossa da Antonello Orlandi, Massimo Boccucci e Marco Brusco, ricordando la figura dell'indimenticato giornalista Mario Mariano tra i fondatori, si propone di valorizzare personalità del mondo delle istituzioni, imprenditoria, professioni, cultura e sport legate all'Umbria.

A Villa Buitoni verranno premiati - annunciano gli organizzatori in un comunicato - Bernardina Di Mario, direttore della casa di reclusione di Spoleto; l'imprenditore Claudio Sciurpa, amministratore delegato di Vitakraft Italia; Maria Gigliola Rosignoli, direttore sanitario centrale degli Istituti clinici riuniti Maugeri; l'ex cestista Roberto Brunamonti, attualmente nei quadri della Federazione italiana pallacanestro; suor Roberta Vinerba, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi collegato alla Pontificia Università Lateranense; la giornalista Serena Scorzoni, capo redattore di Rai News 24.

La commissione giudicatrice è presieduta da Fausto Cardella ed è composta da Roberto Barbacci, Italo Carmignani, Maurizio Crespigni, Luca Ginetto, Francesca Marruco, Anna Mossuto e Claudio Sebastiani.

Durante la premiazione verrà consegnata alla famiglia una targa ricordo in memoria del giornalista Mario Mariano.

La serata, condotta dal giornalista Giacomo Marinelli Andreoli, con la partecipazione del cantautore perugino John Andrew Lunghi e del duo Barbanera e Pala, verrà trasmessa su Umbria Tv.



