'Sfida ai fornelli" tra 28 cuoche professioniste in finale

E' in programma martedì 3 dicembre presso l'Università dei Sapori di Perugia, la "sfida ai fornelli" finale tra le 28 cuoche professioniste che si contenderanno il titolo di vincitrici della quarta edizione del concorso nazionale "Extra cuoca - Il talento delle donne per l'olio extra vergine di oliva".

La competizione, che si prefigge di valorizzare sia il valore e il talento delle donne in cucina, sia la qualità dell'olio extravergine d'oliva italiano e l'eccellenza dei territori in cui è prodotto, è riservata alle professioniste della ristorazione ed è promossa dal comitato di coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall'Associazione nazionale donne dell'olio Aps, in partnership con Lady Chef (Dipartimento femminile della Federazione italiana cuochi) e con il programma televisivo Agrisapori.

L'evento finale del concorso, in programma dalle ore 9.00, vedrà le cuoche finaliste, suddivise nelle quattro categorie previste dal regolamento 2024 (antipasti e altre preparazioni, primi piatti, secondi piatti e dolci), sfidarsi in presenza dei commissari di cucina Giancarlo Passeri ed Emanuele Ascani nella preparazione delle ricette con cui sono state ammesse in finale, che prevedono l'uso degli oli evo finalisti al concorso nazionale Ercole Olivario ed alla Goccia d'Ercole 2024.

La valutazione dei piatti, che prevede l'osservazione delle fasi esecutive delle ricette e l'assaggio, verrà effettuata da una giuria presieduta da Giorgio Donegani e formata dai giurati: Alessandra Baruzzi, Gianna Fanfano, Albarosa Zoffoli e Antonietta Mazzeo, che avrà l'impegnativo compito di valutare le ricette preparate in diretta, esprimendo un giudizio insindacabile e inappellabile, con facoltà di assegnare anche una o più menzioni speciali.

La giuria nella valutazione delle creazioni gastronomiche - spiega una nota della Camera di commercio - si atterrà a precisi criteri di giudizio, quali: la mise en place e pulizia, che comprende la capacità di organizzare il proprio lavoro, il rispetto dei tempi di esecuzione, la pulizia e l'ordine durante la lavorazione; la valorizzazione dell'olio extra vergine utilizzato, che comporta l'uso consapevole e appropriato del prodotto prescelto; la preparazione professionale, che implica la corretta manipolazione e conservazione degli alimenti e il rispetto dei tempi di cottura; la gestione degli scarti alimentari e sostenibilità; l'aspetto estetico e servizio, che considera l'impatto creativo piacevole ed elegante e la buona presentazione del piatto; infine, il gusto, che valuta non solo la gradevolezza del sapore, ma anche l'uso corretto dei condimenti.

La cerimonia di proclamazione e di premiazione delle vincitrici, che saranno la prima e la seconda classificata per ciascuna categoria in gara, oltre a eventuali menzioni speciali assegnate dalla giuria, si terrà presso il complesso monumentale di San Pietro di Perugia - riferisce una nota della Camera di commercio - sede della Fondazione per l'Istruzione Agraria, dove la Galleria dei tesori ospiterà la cena di festeggiamenti con la proclamazione delle cuoche vincitrici e la consegna dei premi e delle eventuali menzioni speciali, alla presenza di Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Gaetano Martino, direttore del dipartimento di scienze agrarie dell'Università degli Studi di Perugia, Federico Sisti, segretario generale della Camera di commercio dell'Umbria, Gabriella Stansfield, presidente dell'Associazione donne dell'olio, Alessandra Baruzzi, Presidente di Lady Chef - Fic e Giorgio Donegani, presidente di giuria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA