Proietti annuncia un 'cambiamento radicale' in Umbria

"Un cambiamento radicale nell'indirizzo politico e nella governance, guidato dalle competenze e dalla velocità. La politica deve dare una impronta": è quanto ha annunciato la neo-presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, durante la sua prima conferenza stampa di presentazione.

"Un cambiamento radicale a tutti i livelli - ha affermato - con un ingrediente fondamentale che sarà quello delle competenze che guideranno tutte le nostre scelte. Questo cambiamento radicale ci è stato chiesto dagli elettori ed ora è finito il tempo delle critiche e della campagna elettorale. Noi saremo gli attori e le attrici di questo cambiamento che prenderà le mosse da oggi".

"Altro tema - ha spiegato Proietti - è quella della velocità.

Dobbiamo essere veloci e chiediamo velocità a tutto il sistema.

Prima di incontrare i segretari politici ho avuto il piacere di visitare gli uffici di questo palazzo. Siamo una grande famiglia che lavora per una famiglia più grande, quella di cittadini e cittadine umbri. Ho voluto accanto a me segretari e forze politiche e civiche che ci hanno accompagnato fino a qua perché tutti hanno concorso a questo momento di straordinaria importanza".

In merito all'esito delle elezioni, la presidente ha sottolineato che "quei cinque punti percentuali in più nessuno se li aspettava, con una fiducia che ci è stata data dalle grandi città fino ai borghi più piccoli. Un risultato che ci ha stupito. Ed ora proseguiremo il cammino per cinque anni al servizio dell'Umbria".

Proietti ha ricordato anche che "in mattinata c'è stato un cordiale passaggio di consegne. Ringrazio la Tesei - ha detto - con la quale abbiamo avuto un lungo e cordiale dialogo e per quanto mi riguarda ho detto che la nostra mano sarà tesa anche alla minoranza. Vogliamo essere presidente e consiglieri di tutti gli umbri e le umbre".



