Proietti annuncia 'operazione verità' sulla sanità in Umbria

Oggetto di una "operazione verità" sarà il bilancio del sistema sanitario regionale attraverso una verifica che guarderà anche il reale numero delle prestazioni sospese, le cosiddette liste di attesa. Ad annunciarlo è stata la nuova presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, durante il suo primo incontro da neoeletta con la stampa.

Due verifiche tecniche "necessarie" che, ha dichiarato, "saranno fatte probabilmente prima ancora della Giunta".

"Abbiamo chiari i dossier che sono sul tavolo - ha detto - anche perché sono raccolti nei dieci punti del programma a cui si aggiunge ora un undicesimo punto che è quello di riportare al voto gli umbri che non sono venuti a votare alle elezioni regionali, per far capire quanto la Regione è importante per loro".

Ma tra le priorità, al primo posto per Proietti "c'era, c'è e ci sarà" la sanità pubblica. "Opereremo per una revisione completa e complessiva dei vari livelli di governance - ha sottolineato - mettendo al centro le competenze e le migliori energie che sa esprimere la Regione. Ma effettueremo come preliminare azione una verifica tecnica che riguarderà la situazione finanziaria del sistema sanitario regionale per mettere in chiaro quali siano le reali situazioni del bilancio sanitario. Un dovere di grande trasparenza che abbiamo anche nei confronti dei cittadini".

"Un'altra verifica tecnica preliminare - ha aggiunto - sarà fatta sul reale numero delle prestazioni sospese. Noi ci siamo espressi con molta audacia sulle famose liste di attesa ma stiamo ora già lavorando su innovazioni in termini di governance per un tema sentito da tutti ma prima dobbiamo dire quale è la reale situazione". Verifiche tecniche iniziali che, come ha spiegato Proietti, saranno allargate anche ad altri temi come quello della programmazione dei fondi strutturali europei "per noi indispensabili per attuare il nostro programma".



