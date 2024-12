Neo-presidente Umbria Proietti si insedia a palazzo Donini

Si è insediata a palazzo Donini, a Perugia, sede della giunta regionale dell'Umbria, la neo-presidente della Regione Stefania Proietti, che ha incontrato a porte a chiuse, per il passaggio di consegne, la governatrice uscente, Donatella Tesei, poi ha tenuto una conferenza stampa.

"Non c'è una parola per il sentimento che provo - ha affermato Proietti - è un misto tra l'emozione, la commozione, l'entusiasmo, la responsabilità, quel coraggio che ci mettiamo e anche la tanta, tanta energia che ci dà questo entusiasmo, che registriamo davvero anche camminando per strada o entrando in questo palazzo. E grazie a tutti coloro che vedo, tanti amici, tante persone che in vario modo e a vario titolo sono stati e saranno con noi in questo percorso".

"Non posso, non voglio e non vogliamo - ha aggiunto - che io sia sola. Noi saremo un noi costante, un noi che si ingrandisce, sempre di più. Questa è la cifra di questo nostro inizio".

"Continua il cammino, che si trasforma in un percorso, che è anche un'ambizione: noi - ha assicurato - non ci discosteremo da quello che avevamo scritto, volutamente con tanti particolari, nel programma, perché quella missione ha ricevuto la fiducia di tantissimi elettori, tanti elettori quanti noi non ci aspettavamo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA