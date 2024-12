Natale a Foligno, martedì l'accensione delle luminarie

A Foligno ci sarà un Natale all'insegna di luci, cultura, tradizioni e famiglia con tanta attenzione per i bambini e molte iniziative organizzate, tra il centro storico e le frazioni, grazie alla collaborazione fra Comune, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Confcommercio e le diverse associazioni. Si parte martedì 3, alle 18.30, a Largo Carducci, con l'accensione dell'albero di Natale, oltre alle luminarie cittadine, a suon di musica con le mascotte dei cartoni animati. Collocate installazioni luminose a Piazza San Domenico, con una stella cometa, a Piazza Garibaldi, con una stella, e a Porta Romana, con un arco.

Nel periodo natalizio - riferisce il Comune - ci saranno la pista del ghiaccio (Piazza Matteotti alta), il mini luna park (Piazza Matteotti bassa), la Casa di Babbo Natale (ex teatro Piermarini a Corso Cavour), i giochi storici (Piazzetta Piermarini), il baby parking (sala Fittaioli del palazzo comunale).

Torna la Casa di Babbo Natale, come detto, nei locali dell'ex teatro Piermarini, realizzata dal Comune di Foligno con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. I bambini potranno incontrare Babbo Natale, ogni giorno dal 7 al 26 dicembre, dalle 16 alle 20, con la possibilità per i piccoli di svolgere laboratori per preparare la letterina.

Per le vie del centro storico ci sarà pure la slitta di Babbo Natale il 21 dicembre.

Numerosi i concerti e gli spettacoli in calendario: il concerto di beneficenza "Magia di Natale" (il 7 dicembre all'Auditorium San Domenico); la commedia brillante "Lu pazzarellu de Boccaporcu" a Capodacqua, in programma domenica 8 dicembre ad opera del Gruppo Teatro Dialettale di Capodacqua; le "Note di Natale", il concerto degli auguri alla città" del 12 dicembre, all'Auditorium San Domenico, a cura del Comune di Foligno e dell' Associazione Omaggio all'Umbria. Ma ci saranno altri eventi come "Sister Act - Il Musical", al Teatro San Carlo il 13 e 14 dicembre, il concerto di Natale il 22 dicembre (al teatro San Carlo) con il coro polifonico e il gruppo musicale del teatro San Carlo.

Ci sarà un percorso che riguarda tutto il territorio, dal centro alle frazioni, all'insegna dei presepi e della Natività.

Si ricordano il "Presepe della Carità", nel chiostro di San Giacomo, i presepi di Cave, Sant'Eraclio, Rasiglia, Casenove e Serrone, "i Presepi all'altezza" (Afrile, Annifo, Arvello Capodacqua, Cariè, Collelungo, Fondi, Pisenti, Seggio), Budino, Belfiore, Casale. Verrà riproposta anche quest'anno "Anghelos - Natività Barocca" "Suggestione vivente di luce" (il 4 e 6 gennaio all'Oratorio del Crocifisso).

A Sant'Eraclio" mercatini di Natale (6-8 dicembre) al circolo Parco Soli Marchionni, a Belfiore mostra mercato "Belfiore Christmas Village", con artigianato enogastronomia e intrattenimento il 14 e 15 dicembre a cura dell'associazione culturale Belfiore. Nel centro storico il 21 e 22 dicembre, torna "Anticamente", la rassegna di antiquariato, collezionismo, vintage, modernariato.

Previste anche escursioni con percorsi da Capodacqua (27 dicembre), dal Parco di Colfiorito (29 dicembre), da Casenove a Serrone, al suono della zampogna (1° gennaio).

Il 31 dicembre è la volta di "Paiper new year" con artisti internazionali per festeggiare l'ultima notte dell'anno.

L'appuntamento è in piazza San Domenico dalle 21.30 a cura del Comune di Foligno e dell'associazione Paiper.

Il primo gennaio concerto di Capodanno, all'Auditorium San Domenico con la Filarmonica di Belfiore mentre il 5 gennaio ci sarà una gara podistica con partenza da Sant'Eraclio mentre in piazza della Repubblica, arriverà la Befana, con la partecipazione dei vigili del fuoco.

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha sottolineato che "grazie alla collaudata sinergia e proficua collaborazione tra l'amministrazione comunale, la Confcommercio, la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, gli enti pubblici e privati, le numerose associazioni culturali e del territorio, anche quest'anno Foligno può vantare un programma per le festività tra i più ricchi ed attrattivi dell'intero centro Italia, che vede coinvolto tutto il territorio comunale. Questo spirito di collaborazione e la volontà di mettersi al servizio della comunità sono anche questa volta il valore aggiunto del cartellone degli eventi folignati. Invito tutti a fare acquisti a Foligno, sostenendo così i nostri commercianti, artigiani e operatori della ristorazione e dell'accoglienza che sono la nostra anima: sostenerli significa anche dare linfa all'economia cittadina, al lavoro ed agli investimenti. Viviamo insieme il Natale al 'centro del mondo'".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA