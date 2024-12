Giornata del dono, Basilica di Assisi si illumina di rosso

Nella serata di martedì, 3 dicembre 2024, la facciata della chiesa superiore della Basilica di San Francesco in Assisi si illuminerà di rosso, aderendo così all'ottava edizione del Giving Tuesday, la giornata mondiale del dono. Guidata dalla Fondazione Filantropica Aifr - Ets con il patrocinio di Anci, Assifero e Cvsnet, l'iniziativa rappresenta l'occasione per riflettere sul valore del dono e sulla capacità di promuovere la generosità come leva per il cambiamento sociale coinvolgendo i monumenti simbolo delle città di tutto il mondo.

"La giornata del dono - ha dichiarato fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento - è una bella opportunità per ricordarci reciprocamente uno dei messaggi centrali della spiritualità cristiana: 'Si è più beati nel dare che nel ricevere' (At 20,35). San Francesco stesso ha cominciato il suo percorso di conversione spirituale e religiosa proprio condividendo i suoi beni con i poveri. Di fronte così all'overdose di consumismo compulsivo (alimentato anche da alcune trovate commerciali come il Black Friday di questi giorni), è bello riprendere una boccata di aria fresca a partire da ciò che è proprio e unico del nostro essere uomini e donne.

Mentre ogni essere vivente, infatti, per mantenersi in vita, ha bisogno di prendere per sé cibo, spazio e un luogo di rifugio, la generosità, il condividere, il donare appunto qualcosa di noi per il bene di un altro sono gesti che appartengono solo all'umanità e la fanno crescere in dignità e nella bellezza".

"Il 3 dicembre, il Giving Tuesday - spiega Marco Cecchini, presidente di Fondazione Aifr, in una nota del Sacro Convento - rappresenta un'opportunità unica per dimostrare che l'Italia continua a essere un paese di grande generosità. Questa giornata ci invita a riflettere sul valore del dono e sulla forza della solidarietà, specialmente in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo. Ogni piccolo gesto conta e può davvero fare la differenza nella vita degli altri. In un'epoca in cui disuguaglianze sociali ed emergenze sono sempre più evidenti, è fondamentale unirci e sostenerci reciprocamente. La generosità è un linguaggio universale che ci unisce e ci permette di affrontare le sfide del presente e del futuro".



