Boom di volumi e redditività per le top 20 società in Umbria

Brunello Cucinelli, Colacem ed Eurospin sono sul podio, in Umbria, nella classifica per utile netto nell'esercizio 2023. A margine del Glocal economic forum Esg89 - Made in Umbria che si è svolto a Foligno, sono stati presentati i risultati economici delle migliori aziende dell'Umbria.

"Il 2023 - sottolinea Giovanni Giorgetti, presidente Esg89 - è stato l'anno, probabilmente, migliore per le società più grandi. Numeri da record sia in termini di fatturato che di redditività. Ora la sfida sarà costruire e rafforzare un'economia locale che rileva pezzi ancora in sofferenza. E parliamo delle aziende più piccole che costituiscono l'ossatura portante della regione. E' necessario quindi agire sul fronte dimensionale. Se da un lato, infatti, le aziende umbre traggono giovamento dalla loro tradizione dall'altro possono rischiare di restare intrappolate in una dimensione troppo ridotta rispetto a quella di competitor internazionali. In un contesto economico in cui il paradigma 'piccolo è bello' è stato messo in discussione, l'operare in modo congiunto e con strategie interconnesse di responsabilità sociale o di azione imprenditoriale integrata può più che moltiplicare il beneficio sul territorio; distretti e filiere sono il modo con cui gli imprenditori possono crescere e contribuire alla crescita del loro ecosistema".

Questa la classifica per fatturato, esercizio 2023, secondo quanto riferisce una nota di Esg89: PAC 2000 A Coop Cons (Conad) si conferma leader in regione con 5.275.628.000 euro di fatturato in crescita rispetto ai 4.450.478.000 euro del 2022. A seguire Acciai speciali Terni Spa con 2.272.687.319 euro rispetto ai 2.047.425.593 euro del 2022.

Chiude il podio Eurospin Tirrenica Spa con 1.217.410.914 euro.

In quarta posizione troviamo Brunello Cucinelli Spa che ha registrato un ottimo balzo con 1.139.420.000 euro.

In quinta Coop Centro Italia Coop con 820.338.000 euro e in sesta posizione la Tiberina holding Srl che registra un volume d'affari di 643.489.658 euro stabile rispetto al 2022.

Questa la classifica per utile netto, esercizio 2023: Brunello Cucinelli Spa svetta in regione con un robusto risultato: 123.809.000 euro, a seguire Colacem Spa con 104.105.822. In terza posizione troviamo Eurospin Tirrenica Spa che fa registrare 79.843.703 euro.

In quarta PAC 2000 A Coop Cons (Conad) con 54.906.000 euro, seguita da Tiberina holding Srl con 32.036.489 euro e Vetreria cooperativa piegarese Coop con 27.254.651 euro in netto ridimensionamento rispetto ai 40.391.406 euro del 2022.



