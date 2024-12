Bilancio etico-sociale dell'Istituto Serafico di Assisi

L'Istituto Serafico di Assisi ha presentato a Perugia il proprio bilancio etico-sociale. Un documento, è stato spiegato alla presentazione nella sede della Fondazione CariPerugia Arte in corso Vannucci, che va oltre i numeri "e restituisce la profondità dell'attività del Serafico".

A dirlo, il professor Giorgio Mion (dipartimento di management dell'Università di Verona), che ha illustrato il bilancio insieme alla presidente del Serafico, Francesca Di Maolo, al vescovo di Assisi-Nocera-Gualdo monsignor Domenico Sorrentino e don Massimo Angelelli, direttore ufficio Pastorale della salute Cei.

"Il modello Serafico è incentrato sulla necessità di guardare le esigenze della persona non solo da un punto di vista sanitario, mettendo al centro la vita e i bisogni reali", ha spiegato Di Maolo. La struttura assisana, con la capacità di offrire cure innovative e personalizzate, si conferma anno dopo anno polo attrattivo per l'intero paese. Anche dal punto di vista del sostentamento. Solo il 70% delle entrate sono pubbliche, il restante 30% arriva da cittadini e imprese, più di 60mila donatori attivi da nord a sud.

A questo proposito Di Maolo ha evidenziato che "nel 2023 abbiamo erogato più di 1 milione di euro tra prestazioni gratuite alle persone che ne avevano più necessità ma anche prestazioni extrastandard, perché le persone hanno diritto a queste prestazioni". Nel polo assisano, da 150 anni pilastro nella cura di giovani con gravi disabilità, particolare attenzione è rivolta anche al personale (192 dipendenti in tutto, ben più della metà donne).

Nel report si legge infatti che l'Istituto, nell'ultimo decennio, ha favorito misure di welfare aziendale e ampliato la formazione. Anche per questo aspetto il Serafico è stato a più voci descritto come "un punto di riferimento nazionale, modello da copiare ed esportare". Ad evidenziarlo don Angelelli, orgoglioso del "modello Serafico per la sua qualità dei percorsi di cura e per il sano equilibrio gestionale amministrativo". Il documento, molto complesso, racconta il 2023 del Serafico analizzando l'impatto generato in 5 dimensioni: economica, umana, relazionale, ambientale e spirituale.



