Nevi (FI), da Bernini sostegno a eccellenze formative umbre

"Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento al Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, per l'attenzione e il sostegno concreto dimostrati nei confronti delle eccellenze formative della nostra regione. Lo stanziamento complessivo di oltre 6,6 milioni di euro destinato all'ammodernamento strutturale e tecnologico del Conservatorio Statale di Musica "Giulio Briccialdi" di Terni (5,2 milioni di euro) e dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia (1,4 milioni), rappresenta un intervento fondamentale per il futuro del settore culturale e artistico dell'Umbria". Lo scrive in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.

"Questo investimento - prosegue Nevi - non è solo un'operazione infrastrutturale, ma un'azione strategica per valorizzare le eccellenze formative della nostra regione e rafforzare il ruolo del Conservatorio Briccialdi come punto di riferimento per la formazione musicale in Italia. Come sottolineato dal ministro Bernini, migliorare e modernizzare queste istituzioni significa offrire alle nuove generazioni spazi più adeguati e funzionali, in grado di supportare al meglio la creatività, il talento e l'innovazione. È grazie a interventi come questo che possiamo guardare con fiducia al futuro della nostra cultura e delle nostre eccellenze formative".



