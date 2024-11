Al Foro romano di Assisi le sculture di Franz Weidingeril

Arte contemporanea e storia più antica di Assisi s'incontrano al Foro romano con la mostra di sculture in legno dell'artista tedesco Franz Weidinger, che dal primo dicembre esporrà le sue opere all'interno di uno dei musei più suggestivi della città. L'esposizione s'intitola "Dialoghi attraverso il tempo" è curata da Adelinda Allegretti e Giulio Proietti Bocchini e sarà inaugurata il primo dicembre, alle 17.00, presente anche l'autore delle creazioni.

Lo scopo dell'iniziativa - spiega una nota del Comune di Assisi - è quello di creare un ponte tra le antiche collezioni permanenti del museo civico e le contemporanee sculture lignee dell'artista tedesco, in una sorta di dialogo che si dipanerà attraverso il percorso espositivo, coinvolgendo soprattutto l'area delle Tabernae e l'ultima sala. Proprio qui si concentrerà il cuore dell'esposizione, grazie a quattro sculture a grandezza naturale poste in relazione con le statue romane.

Nessuna competizione tra antico e moderno, ma un'originale conversazione fra la storia più profonda e nascosta di Assisi e l'attualità di opere contemporanee che strizzano l'occhio alle divinità romane, in uno spazio unico che le accoglie in maniera naturale.

La mostra, tesa a valorizzare il circuito museale cittadino in collaborazione con Opera laboratori, è stata pensata anche per offrire a visitatori e turisti un ulteriore elemento di attrazione culturale, nel periodo delle festività natalizie.

Sarà visitabile fino al 28 febbraio 2025, negli orari di apertura del Foro romano (tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 17.00, martedì chiuso), uno dei musei civici più frequentati della città, i quali nei primi dieci mesi del 2024 hanno registrato complessivamente oltre100mila visitatori.



