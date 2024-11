A Perugia si gira la serie Tv 'Love in Translation'

Una nuova fiction verrà girata nei prossimi giorni in centro storico a Perugia.

La Pinella Productions Srl è una società di produzione cinematografica già nota per le riprese di serie televisive quali "Mr. & Mrs. Smith", "Gossip Girl 2" ed altre, nonché partner della Panorama Films S.r.l. nota per "Mission Impossible 7", "The White Lotus", "Indiana Jones 5" e molti altri. E' in fase di preparazione una nuova serie Tv prodotta da Imaginus X 'Sot X Triii Studio per Netflix dal titolo provvisorio "Love in Translation".

Racconta di un uomo, Ho-Jin il cui mestiere è quello dell'interprete: lo fa interpretando linguaggi diversi tra le persone. Le persone, in questo caso, sono i componenti di una troupe coreana impegnata nella realizzazione di un film in giro per il mondo. Accade così che Ho-Jin, incontra la bella Moo-Hee, una delle attrici coinvolte, la quale in un certo senso parla la lingua dell'amore e se ne innamora follemente.

L'Italia, in questo viaggio romantico delle emozioni trainato dall'itinerario che questa troupe coreana compie in giro per il mondo, rappresenta una delle tappe principali proprio per la sua capacità di fare da palcoscenico naturale, grazie alle molteplici bellezze architettoniche che il Belpaese custodisce.

Perugia è tra le tappe italiane prescelte, con le sue bellezze storiche ed architettoniche.

"Si tratta di un'importante occasione per il territorio - sottolinea il Comune in una sua nota - sia per le diverse professionalità coinvolte (non unicamente legate al settore cinematografico) sia, più in generale, per l'indotto economico generato da questo tipo di operazioni. Senza contare, inoltre, l'importanza di una visibilità per Perugia in grado di raggiungere confini ben oltre quelli italiani, arrivando nelle più lontane terre dell'Asia orientale".

Le riprese sono in programma il 5-6 e 9 dicembre.



