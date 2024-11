In migliaia in piazza a Terni per lo sciopero di Cgil e Uil

In migliaia hanno partecipato a Terni alla manifestazione regionale di Cgil e Uil per lo sciopero generale dichiarato a livello nazionale.

Il corteo è partito dalla zona della stazione ferroviaria per raggiungere poi il centro e quindi piazza Solferino. Dove dal palco si sono alternati gli interventi di sindacalisti, lavoratori, delegati, con le conclusioni della segretaria nazionale della Cgil Maria Grazia Gabrielli. "La piazza, così come in altre parti d'Italia, dimostra che scioperare ha senso - ha detto Gabrielli all'ANSA -, che la voglia e la partecipazione restano importanti in questo Paese perché aiutano anche la democrazia e contribuiscono a migliorare le condizioni, a patto che si decida di ascoltare, condividere e confrontarsi. Il Governo invece continua a non fare tutto ciò, sbagliando. Le priorità sono tante e si dovrebbe ripartire mettendo al centro il lavoro, che sia stabile, dignitoso, con un giusto salario.

Preoccupiamoci dei redditi di chi lavora e dei pensionati.

Partire da questo, dalle richieste che facciamo da tempo, sarebbe un buon segnale per il futuro".



