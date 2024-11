In diocesi Perugia-Città Pieve raccolta fondi per la Caritas

Nell'Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, l'Avvento di Carità 2024 avrà inizio domenica primo dicembre e proseguirà per tutto il periodo natalizio, con la giornata di sensibilizzazione e raccolta fondi nelle parrocchie, il 15 dicembre, terza domenica di Avvento, promossa dalla Caritas diocesana. Il direttore don Marco Briziarelli ha presentato alla recente Assemblea della Chiesa perugino-pievese il documento di questa nuova campagna dal titolo: "Se le donazioni potessero parlare".

"Abbiamo inteso affidare questa campagna - spiega il direttore don Briziarelli - a cinque 'soggetti-immagini' che raccontano la storia del cammino percorso dalla Caritas diocesana tutti i giorni, ricordandoci che sono in totale 3.227 le famiglie accompagnate per complessive 12.000 le persone.

Sempre gli stessi 'soggetti' ci ricordano che 181 persone hanno avuto garantita una casa, che 14.717 persone sono state ascoltate nei centri di ascolto, che 413 hanno avuto garantite le cure sanitarie, che la mensa Don Gualtiero ha fornito 36.232 e che i cinque Empori della Solidarietà hanno garantito la spesa a 5.723 persone. Nell'insieme tutti i servizi della Caritas Diocesana hanno erogato un totale di oltre 85.000 interventi di carità. utto questo - precisato il direttore della Caritas diocesana - ha bisogno del sostegno di tutti, di fare cassa di risonanza nelle parrocchie, nei movimenti, sul territorio perché c'è un popolo di 12.000 poveri che grida il suo aiuto alla nostra diocesi. Credo che la bellezza di questa raccolta fondi non sia solo nei soldi che arriveranno, che auspichiamo copiosi, ma come noi sapremo farci carico di questi poveri, l'impegno che metteremo nel sapere che questo è un cammino comunitario, di Chiesa e di uomini e donne si buona volontà".



