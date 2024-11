Comuni e Aeroporto insieme per valorizzare il territorio

Non un accordo solamente formale ma qualcosa che nasce dalla consapevolezza che solo insieme si può fare promozione territoriale efficace. Con questo spirito è stato firmato un protocollo d'intesa fra i Comuni di Deruta, Torgiano, Cannara, Bettona, e la Sase, società che gestisce l'Aeroporto Internazionale dell'Umbria, finalizzato a una reciproca promozione e valorizzazione dei territori dal punto di vista turistico, sfruttando il già condiviso rapporto delle singole amministrazioni comunali con il vicino scalo umbro.

A firmarlo sono stati i sindaci Michele Toniaccini (Deruta), Eridano Liberti (Torgiano), Fabrizio Gareggia (Cannara) e Valerio Bazzoffia (Bettona). Al salone d'Onore di Palazzo Donini a Perugia lo hanno presentato insieme agli assessori alla Cultura e al Turismo dei rispettivi Comuni, tra i quali Pietro Montagnoli (Deruta) e Andrea Castellini (Bettona).

I quattro Comuni hanno così convenuto di mettere a sistema interventi che favoriscano lo sviluppo di attività congiunte per rendere più attrattiva, integrata e completa l'offerta turistica grazie a una serie di servizi messi a disposizione, tra cui quelli di informazione e accoglienza, favorendo così una stretta sinergia tra territori e tra enti pubblici e realtà private (circuiti enogastronomici, attrattive locali, iniziative culturali, sportive e ricreative, mobilità).

La Sase - è stato ricordato - era già legata ai singoli Comuni tramite un accordo per promuovere i rispettivi territori e per far sì che l'aeroporto diventi sempre più un polo di attrazione importante attraverso il quale accogliere turisti e visitatori.

Dopo un primo accordo con Deruta nel 2023 a cui si sono poi ispirati singolarmente anche gli altri tre Comuni, ha spiegato l'assessore Montagnoli, "si è quindi pensato ad un protocollo sinergico mettendo così le basi per una cooperazione territoriale con finalità turistica".

Per Toniaccini è pertanto "un passo fondamentale per testimoniare quanto sia importante la regione e la volontà di valorizzarla con le nostre eccellenze ed identità che rendono unici i nostri piccoli territori ma ricchi di arte, cultura e tradizioni". "Un accordo - ha proseguito - che vuole testimoniare una condivisione tra i quattro sindaci e i quattro Comuni per promuovere i nostri territori e renderli attrattivi dal punto di vista culturale e soprattutto turistico". L'augurio del sindaco di Deruta è che poi questo primo passo possa estendersi ad altre materie.

Anche secondo Liberti "si amministra meglio se c'è collaborazione e sinergia e quindi abbiamo prima voluto seguire Deruta che ha aperto un canale con l'aeroporto per poi avviarne ora uno insieme". "I piccoli Comuni devono fare squadra per non essere destinati a soffrire" ha aggiunto il sindaco di Torgiano.

"Unire le forze è fondamentale per loro" ha ribadito pure il sindaco di Cannara. "In tutti i settori si può collaborare bene e crescere non solo sotto l'aspetto turistico" ha dichiarato Gareggia per poi aggiungere: "La nostra amministrazione ha sempre ritenuto la sinergia con altri territori una priorità".

Un accordo ha infine sottolineato il vicesindaco di Bettona Castellini, che si presenta come "un tassello fondamentale per aumentare i giorni di permanenza dei turisti nei territori".

"Aspetto importante per il settore turistico" ha concluso.

Il protocollo, infatti, nel rispetto dei rispettivi ruoli, consente alle parti di impegnarsi ad assicurare il coordinamento e la sinergia di azioni volte a realizzare un'offerta turistica che possa favorire l'incremento della permanenza media nei rispettivi territori e attraverso di essa la scoperta da parte del turista dei propri attrattori culturali e delle proprie eccellenze.



