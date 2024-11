Auri blocca procedura termovalorizzatore, Tardani preoccupata

La sindaca di Orvieto Roberta Tardani ha espresso "preoccupazione rispetto alla decisione assunta da Auri" che "a maggioranza, con i voti favorevoli dei Comuni di Perugia, Spoleto, Città di Castello, Magione e Marsciano, ha sospeso il procedimento di individuazione di un concessionario per la progettazione, realizzazione e gestione del termovalorizzatore previsto dal Piano regionale dei rifiuti". "Come da mandato ricevuto dal consiglio comunale, insieme ai Comuni di Terni e Stroncone, ho espresso un parere contrario a questo provvedimento" ha spiegato in una nota.

Secondo Tardani "dietro a una motivazione legata a una mera tutela amministrativa, tutta da dimostrare e quantomeno da approfondire, nasconde in realtà una vera e propria scelta politica in assenza di una giunta regionale formalmente insediata". "Ho anche espresso al presidente Sisti - ha aggiunto - tutto il mio dissenso rispetto alle modalità e ai tempi con cui si è arrivati a questa discussione, senza alcun coinvolgimento preventivo del consiglio direttivo e senza la necessaria, a mio avviso, condivisione con l'assemblea dei sindaci su una scelta così importante. Un comportamento che purtroppo denota scarsa trasparenza in un organismo che fino a oggi aveva invece collaborato e lavorato in maniera collegiale al di là degli schieramenti politici".

"Insieme ai Comuni di Terni e Stroncone - spiega la sindaca di Orvieto - abbiamo evidenziato come sospendere il procedimento sul termovalorizzatore, senza valide alternative tecniche e amministrative, potrebbe comportare il serio rischio di incorrere in profili di illegittimità amministrativa per il mancato adempimento di quanto previsto dal Piano regionale dei rifiuti".

"Se per Auri era così urgente sospendere il procedimento sul termovalorizzatore - dice Tardani - per noi a questo punto è ancora più urgente che il nuovo governo regionale faccia chiarezza e dia delle risposte immediate ed efficaci su come intende chiudere il ciclo dei rifiuti. Orvieto non sarà più disponibile ad accettare rinvii e ritardi ne tantomeno scelte ideologiche che penalizzino il nostro territorio".



