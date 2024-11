Conferito da Bloomberg China alla casa di moda Brunello Cucinelli il premio The Year Ahead 2025.

Lo ha annunciato l'azienda sui social.

"Ringrazio dal profondo del cuore gli stimati amici" ha scritto Cucinelli. Nella serata di giovedì, a Shanghai, "il nostro Michael Huang ha ritirato questo bellissimo dono, un simbolo della profonda stima che unisce i nostri popoli".

"È un vero onore - ha aggiunto - che l'amico giornalista Patrick Li, che ho avuto il piacere di incontrare lo scorso ottobre, in occasione del mio ultimo viaggio proprio a Shanghai, abbia voluto assegnare alla nostra casa di moda il premio Good Business per i valori del Capitalismo Umanistico e dell'Umana Sostenibilità che plasmano ogni sua forma, dall'artigianalità fino alle nuove frontiere dell'innovazione tecnologica che, come ci piace definirla - ha concluso Cucinelli -, la 'umana intelligenza artificiale' ci invita ad esplorare, senza timore".





