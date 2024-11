Torna l'albero di Natale galleggiante più grande del mondo

L'albero di Natale galleggiante più grande del mondo sarà ancora il grande protagonista di Luci sul Trasimeno, quinta edizione dell'evento natalizio di Castiglione del Lago in programma dal 7 dicembre al 6 gennaio.

Ma il programma 2024 si caratterizzerà anche per un innovativo gemellaggio. Quello tra Castiglione del Lago e la vicina Cortona con il suo Natale di Stelle.

L'obiettivo della sinergia, che crescerà già dal prossimo anno, è rafforzare la promozione dei due territori.

Tra le novità ci sono anche la rassegna Chocolake, con Eurochocolate che sbarca per la prima volta sulle sponde del Trasimeno, e il Wonder show, uno spettacolo luminoso in cielo che si ripeterà tre volte per sera, alle 17.30, 19.30 e 21.30, con 10 minuti di spettacolo che precedono l'accensione del maxi albero sull'acqua, lungo 1.080 metri con 2.400 luci perimetrali e 250 lampade interne. Una grande opera realizzata dagli oltre 100 volontari dell'associazione Eventi Castiglione del Lago, presieduta da Marco Cecchetti che ha presentato il programma a palazzo Donini, a Perugia. Con lui c'erano il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, la direttrice del Gal Trasimeno-Orvietano Francesca Caproni, il presidente di Confcommercio Trasimeno Mirco Salvi, l'assessore alle Relazioni istituzionali di Cortona Silvia Spensierati, al patron di Eurochocolate Eugenio Guarducci, Sandro Pasquali per la Provincia di Perugia e Michela Sciurpa per Sviluppumbria.

Burico e Cecchetti hanno sottolineato in particolare "l'importanza della sinergia con Cortona". Aspetto rimarcato anche dall'assessore del centro toscano secondo cui, vista la vicinanza tra le due cittadine "è importante potenziare il legame".

Riguardo il programma, sono anche altre le iniziative che saranno proposte per l'edizione 2024, con l'attenzione "rivolta anche ai più piccoli". Il Babbo Natale Xmas Garden, il Sentiero del Presepe e l'Xmas Café saranno parte integrante del programma, che prevede anche una pista di ghiaccio in piazza Dante Alighieri.

A palazzo della Corgna saranno inoltre esposte costruzioni per la rassegna Castiglione del Lego.

Nel sito www.lucisultrasimeno.it tutte le informazioni per i visitatori e il programma completo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA