Si presenta in tribunale con un coltello nella borsa

Si è presentata in tribunale a Perugia con un coltello nella borsa, una donna di 57 anni anni residente nel Fermano, che è stata denunciata dalla polizia.

La donna - riferisce la Procura generale - stava accompagnando il figlio a testimoniare in un procedimento.

Durante i controlli con il metal detector, il personale di vigilanza preposto presso gli uffici giudiziari ha scoperto all'interno della borsa un coltello a serramanico con una lunghezza complessiva di circa 20 centimetri.

La cinquantasettenne ha spiegato che il coltello era di proprietà del figlio e che lo aveva preso temporaneamente in custodia. Nella borsetta è stata anche trovata una cartuccia per pistola a salve.

E' stato quindi richiesto l'intervento del personale della questura di Perugia che ha deferito la donna all' Autorità giudiziaria.



