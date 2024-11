Pioggia di riconoscimenti per i vini umbri dalle guide nazionali.

"I riconoscimenti ottenuti - commenta Massimo Sepiacci, presidente di Umbria Top - riflettono una filosofia produttiva profondamente radicata nell'eccellenza e nell'unicità del nostro territorio. Questi premi non sono solo simboli di qualità; sono testimonianze della posizione di leadership che le nostre cantine hanno conquistato nel settore vitivinicolo italiano, grazie a un impegno costante verso metodi che rispettano e valorizzano l'ambiente e la cultura umbra".

Tra le guide che hanno conferito tali onorificenze figurano Gambero Rosso, che ha attribuito ben 17 premi ai vini umbri (Tre Bicchieri), la Guida di Doctor Wine, che ha tre produttori umbri vincitori delle 3 stelle oltre molti vini inclusi nella Guida essenziale ai vini d'Italia 2025 e Guida Veronelli, che ha assegnato il premio speciale della Guida Oro nonché nove premi 3 Stelle Oro, che sono attribuite ai vini che hanno ottenuto giudizio uguale o superiore a 94 centesimi.

"Questi riconoscimenti sono uno stimolo in più ad impegnare Umbria Top non solo nelle azioni promozionali ma anche in tutti quei contesti che permettano di presentare il comparto nella sua collettività, raggruppando i vini dei nostri produttori con strategie e tecniche di lettura anche legate al mondo della sommelierie e del tasting tecnico", conclude Sepiacci.

Fondata nel 2009, Umbria Top agisce come un vero e proprio ambasciatore del vino umbro, rappresentando 118 realtà tra cantine e i quattro Consorzi di tutela che rappresentano Torgiano, Montefalco, Trasimeno, e Orvieto.

Impegnata nella promozione dei vini Docg, Doc e Igt, la cooperativa si dedica a sostenere le sue cantine nel percorso verso l'eccellenza, garantendo una presenza distintiva sia sui mercati nazionali che internazionali. Fino a oggi, i vini rappresentati da Umbria Top hanno ricevuto decine di premi, "un riconoscimento - sottolinea una sua nota - del valore e della qualità che questi prodotti riescono a offrire".



