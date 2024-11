Nuovi successi per Birra Perugia all'European Beer Star

Due medaglie d'argento per Birra Perugia all'European Beer Star in Germania, in uno dei concorsi birrari più prestigiosi e competitivi del mondo.

Una ulteriore testimonianza del progetto messo in campo ormai 11 anni fa da tre giovani imprenditori, capaci di riavviare in chiave moderna e artigianale un marchio storico cittadino fondato nel 1875.

Gli argenti sono andati a due birre centrali del birrificio: la Mario tra 20 anni (Imperial Ipa) e la Ila (Scotch Ale maturata in barili di whisky scozzese).

"Siamo veramente orgogliosi di questo risultato - fa sapere lo staff di Birra Perugia da Norimberga - e del percorso che stiamo facendo. I premi ci danno coraggio e una grande energia per il futuro. Ringraziamo il nostro splendido staff, tutti i collaboratori, i partner commerciali e chi sceglie ogni giorno Birra Perugia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA