Famiglie protagoniste con 'Tutti i colori della Galleria'

Da dicembre a maggio, ogni seconda domenica del mese, le famiglie potranno prenotare un'esperienza che mette in dialogo più generazioni grazie ad attività ispirate dalle opere della Galleria Nazionale dell'Umbria e delle mostre temporanee: si chiama "Tutti i colori della Galleria" l'iniziativa che per la prima volta vede collaborare il museo con il Comune di Perugia-Assessorato alle politiche sociali grazie ad un programma di appuntamenti pensato proprio per le famiglie.

"Esperienze nell'arte per famiglie" recita il sottotitolo di questo nuovo progetto che fa seguito allo "straordinario successo" riscosso dalle iniziative realizzate durante l'anno dall'Ufficio servizi educativi del museo, come ha ricordato durante la presentazione il direttore dei Musei Nazionali dell'Umbria Costantino D'Orazio. "I Servizi educativi, che sono stati sempre offerti, sono una eccellenza di questa Galleria e ora li vogliamo mettere a disposizione delle famiglie attraverso un progetto strutturato" ha affermato D'Orazio per poi aggiungere: "Potevamo lanciare il progetto anche da soli ma abbiamo voluto coinvolgere il Comune perché così riusciremo ad attrarre quelle famiglie che la Galleria non è ancora riuscita a raggiungere".

Le due istituzioni hanno così siglato un accordo per promuovere il patrimonio artistico della Galleria e di Palazzo dei Priori attraverso visite e laboratori gratuiti pensati per le famiglie. Genitori e figli, divisi per fasce d'età, saranno quindi invitati a varcare la soglia di Palazzo dei Priori, dove ci saranno ad accoglierli gli storici dell'arte e gli operatori didattici del museo, che li coinvolgeranno in esperienze pensate per esplorare la collezione della Galleria e le sue mostre attraverso il linguaggio dei colori.

"Le famiglie costituiscono una priorità per l'attività dei Musei Nazionali dell'Umbria - ha aggiunto D'Orazio - perché uno dei nostri obiettivi è rendere i musei sempre più accoglienti e coinvolgenti, trasformandoli anche in luoghi dove sia possibile vivere esperienze tra le generazioni, per garantire futuro al nostro patrimonio culturale".

"Come Comune di Perugia siamo estremamente felici di prendere parte a questo progetto, che rappresenta il tipo di approccio che stiamo intraprendendo anche come amministrazione" ha dichiarato Costanza Spera, assessora alle politiche sociali. "I luoghi della cultura - ha proseguito - sono uno spazio fondamentale per bambine, bambini e famiglie. Le famiglie avranno così modo di incontrarsi, creare e crescere insieme grazie ai laboratori pensati dalla Galleria, che dimostra sempre una grande sensibilità verso l'accoglienza di tutte le componenti della città. Viviamo in una società sempre più isolata - ha concluso - e occasioni come queste rappresentano un'opportunità per tanti nuclei familiari che possono trovarsi in condizioni di difficoltà, cui spesso mancano luoghi di incontro e di scambio. Solo mettendoci in rete riusciremo a costruire una città più inclusiva".

L'avvio sarà per domenica 8 dicembre con "Oro. Disegni preziosi". L'appuntamento prevede una visita partecipata ad alcune opere selezionate della mostra "L'età dell'Oro" e successivamente un laboratorio di manipolazione creativa.

Domenica 12 gennaio 2025, con "Verde Futurista" ci sarà una visita partecipata alla mostra "Omaggio a Dottori: Divisionista, Futurista, Aeropittore" e un laboratorio di collage e disegno creativo. Il 9 febbraio toccherà a "Ritratto in nero", appuntamento con visita partecipata alla mostra "In breve, Robert Doisneau" e laboratorio di disegno creativo.

Domenica 9 marzo si proseguirà con "Nel mio Blu dipinto di Blu", visita partecipata a una selezione di opere della collezione della Galleria nazionale particolarmente significative per la presenza di cieli atmosferici e immaginifici o di acque cristalline e trasparenti. Questi elementi saranno i protagonisti dell'osservazione e della rielaborazione creativa nel momento laboratoriale. Il 13 aprile, "Marrone. Foreste di cartone" con una visita partecipata a una selezione di opere che si distinguono per la presenza di terra, rocce, alberi e un laboratorio di assemblaggio e collage.

"Bianco. Morbido come il marmo" sarà l'incontro finale di domenica 11 maggio con una visita ludico-partecipativa a una selezione di opere scultoree della collezione della Galleria e laboratorio libero di manipolazione e tecniche miste.

Le attività gratuite, in programma alle ore 11.00 e alle ore 16.00, sono state progettate e saranno realizzate in collaborazione con Atlante servizi culturali. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo email edu.museiumbria@cultura.gov.it L'ingresso al museo sarà invece secondo la tariffazione vigente.



