Disagio giovani a centro incontro tra Ferdinandi e Sottani

La sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi è stata ricevuta dal procuratore Generale della Repubblica Sergio Sottani. "È stato un colloquio molto cordiale e piacevole denso di idee e proposte in merito a due temi che mi stanno particolarmente a cuore. Parliamo di disagio giovanile, di dipendenze e, in particolare, di uso di sostanze stupefacenti" ha spiegato su Facebook la sindaca.

"Dopo un appassionato confronto sulle dinamiche sociali emergenti che vanno ad impattare anche la sicurezza urbana nella nostra città - ha sostenuto ancora Ferdinandi -, abbiamo convenuto di mettere in campo una serie di iniziative congiunte da portare nelle scuole, mirate a sensibilizzare i giovani.

Parlare nelle scuole dei rischi legati all'utilizzo di sostanze è fondamentale. Non è con lo stigma, o nascondendo il problema, che si risolve la questione. Dobbiamo creare una generazione consapevole dei rischi personali e collettivi.

Lo spaccio è un fenomeno complesso, che avvelena le nostre comunità, le famiglie, riempie le carceri e le tasche delle organizzazioni criminali. Al piano repressivo, necessario, va affiancato quello della prevenzione sul tessuto sociale: la scuola, l'università, il lavoro, l'aggregazione, offrire modelli culturali diversi. La pandemia ha lasciato strascichi importanti, e poco considerati, sulle nuove generazioni.

Aumentano i disagi psicologici, le paure, le ansie. Non possiamo permetterci di essere ricordati come la generazione di amministratori che ha scelto di voltarsi dall'altra parte.

Ritengo fondamentale che il Comune si faccia portavoce attivo di questa battaglia. Anche per questo motivo ringrazio il Procuratore Sottani per l'incontro e per l'attenzione che rivolge da tempo su questi temi. Sono felice di aver avuto l'occasione per porre le basi di un percorso comune che mi auguro proseguirà in maniera fruttuosa da qui ai prossimi anni".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA