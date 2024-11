Squarta, grande soddisfazione per conferma di Raffaele Fitto

L'europarlamentare di FdI Marco Squarta ha espresso "grande soddisfazione" per la conferma di Raffaele Fitto come vicepresidente esecutivo della Commissione europea, con delega alla coesione e alle riforme. "È una nomina che va ben oltre il prestigio personale - ha dichiarato - perché rappresenta un momento cruciale per l'Italia e un chiaro segnale del nostro ruolo sempre più rilevante nelle dinamiche europee".

Secondo Squarta, questo incarico "non premia solo le straordinarie capacità e l'esperienza di Fitto, ma anche la fiducia che il nostro Paese ha saputo guadagnarsi a livello internazionale". "È un risultato che appartiene a tutti gli italiani - ha aggiunto - e dimostra che quando ci presentiamo con professionalità e autorevolezza, possiamo ottenere riconoscimenti di altissimo livello e incidere in maniera decisiva nelle scelte strategiche dell'Unione".

Squarta ha poi sottolineato l'importanza strategica della delega affidata a Fitto: "Promuovere la coesione tra gli Stati membri non è mai stato così urgente, in un momento storico in cui le disuguaglianze rischiano di allontanarci gli uni dagli altri. Portare avanti le riforme indispensabili richiederà capacità di visione, mediazione e coraggio. Sono certo che Raffaele Fitto sarà all'altezza di queste sfide, come ha dimostrato nel corso della sua lunga e specchiata carriera politica".

Infine, Squarta ha voluto rivolgere un augurio personale: "A Fitto va tutto il mio sostegno e il mio più sincero augurio di buon lavoro. Con la sua leadership e la sua statura culturale, saprà rappresentare al meglio l'Italia e contribuire a costruire un'Europa più forte, più coesa e più vicina ai cittadini."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA