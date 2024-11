Le farmacie umbre sostengono la giornata per lotta all'Aids

Anche per il 2024 le farmacie umbre sosterranno la giornata mondiale per la lotta all'Aids, che si celebra ogni anno il primo giorno di dicembre. Saranno 230 i presidi sanitari territoriali con la croce verde che per la prima settimana di dicembre metteranno a disposizione dei cittadini locandine informative all'interno delle quali sono ben indicati i punti sanitari territoriali dove è possibile fare il test Hiv.

"E' fondamentale spingere sul tasto della prevenzione" sottolinea il presidente di Federfarma Umbria Stefano Monicchi in una nota. "Il virus Hiv a livello mondiale - aggiunge - provoca ancora infezioni e morte. Ed anche per questo le farmacie sono luoghi strategici per far aumentare nei cittadini la forza del concetto di prevenzione".

In Umbria, secondo quanto comunicato da Anlaids Umbria, nel 2024 sono 45 i nuovi casi di infezione, stesso numero dell'anno precedente. "Tali dati ci spingono a continuare con immutato impegno l'azione di informazione-prevenzione sostenuta dalla collaborazione tra Federfarma Umbria e Anlaids - commenta la presidente di Anlaids Umbria Giulia Gamboni -, perché le farmacie svolgono un ruolo essenziale per la tutela della salute dei cittadini".



