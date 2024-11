In 300 al Capodanno Matto per ricordare Leonardo Cenci

Oltre trecento persone hanno ricordato Leonardo Cenci con una serata all'insegna del divertimento e della solidarietà, l'edizione 2024 del Capodanno matto. La festa da lui ideata negli anni 2000, insieme a un gruppo di amici, ricorda Avanti. Alla quale è stato interamente destinato il ricavato della serata per il supporto di quelle attività e azioni che la fondazione Avanti Tutta costantemente realizza a favore del reparto di Oncologia medica dell'ospedale di Perugia.

Con la scomparsa di Leo, il Capodanno Matto è poi diventato non solo un'occasione per ricordare la sua figura ma anche per tenere sempre alta l'attenzione sulla condizione delle persone con malattia oncologica.

Al ristorante Faliero la serata è stata animata dalla musica con Loris Music Band, DJ Mone - Pablo e dall'intrattenimento dei 7 Cervelli.

"A volte le cose più semplici - dichiarano Sergio e Federico Cenci in una nota - possono diventare straordinarie sé fatte insieme alle persone giuste. E il Capodanno matto è una cosa semplice. Un gruppo di amici che festeggia in allegria e spensieratezza il ricordo di Leonardo e la sua battaglia per dare dignità al malato oncologico, con l'aiuto di chi fa senza apparire, perché la vera amicizia è quella che nasce dal silenzio del cuore".



