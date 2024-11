Il Comune di Terni ha un nuovo sito internet

Il Comune di Terni ha un nuovo sito web, realizzato con i fondi del Pnrr. La presentazione è avvenuta a palazzo Spada.

Il vice sindaco con delega alla comunicazione, Riccardo Corridore, ha sottolineato come "trasparenza e rapporto con i cittadini sono per noi priorità assolute". "In questi due anni - ha sostenuto - abbiamo fatto della comunicazione una bandiera, informando il cittadino dei suo diritti, delle opportunità, delle tante iniziative messe in campo".

Attraverso il nuovo sito del Comune di Terni è possibile prendere appuntamenti, ottenere certificazioni, fare pagamenti.

"Tutto questo - ha aggiunto Corridore - senza recarsi agli sportelli fisici".



