Consegnate le 96 borse studio di Banca centro Toscana Umbria

Sono state consegnate le 96 borse di studio di Banca centro Toscana Umbria per i figli dei soci dell'istituto e della mutua Sms Centro.

"Per Banca Centro questo è uno dei modi di interpretare la responsabilità di intermediare non solo denaro, ma anche valori sociali, etici e culturali - ha spiegato il presidente Florio Faccendi che ha ricordato anche i numeri dell'iniziativa -: dalla prima edizione, al termine dell'anno scolastico 1998/1999, abbiamo premiato 2.546 studenti, per un valore economico di oltre 781mila euro. Ma siamo al fianco dei giovani anche con altre iniziative: l'educazione cooperativa e finanziaria nelle scuole, il progetto di impresa cooperativa scolastica, il progetto Giovani Soci per il quale è nato anche il Giovani Soci Centro Club che conta quasi 1.600 ragazze e ragazzi".

Per il vice presidente Carmelo Campagna, "i giovani sono il futuro, ma il futuro è già adesso e noi contiamo molto su questi giovani".

"La cerimonia delle borse di studio rappresenta un momento di grande rilevanza non solo per gli studenti premiati, ma per tutta la comunità: questa manifestazione non è soltanto un riconoscimento del merito individuale, ma anche un'opportunità per riflettere sui valori fondamentali della cooperazione e della mutualità che caratterizzano la nostra banca" ha sottolineato il direttore generale Umberto Giubboni.



