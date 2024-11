Arriva il pellegrinaggio Vergine della Medaglia Miracolosa

Dalla Lombardia il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa giunge in Umbria: Il parroco don Maurizio Biagioni che insieme a don Carlo Cecconi e don Maurizio Saba accoglieranno nelle loro comunità la statua spiega che "questa importante iniziativa nasce dalla esigenza di chiudere l'anno della preghiera e iniziare l'anno giubilare 2025 sotto la protezione della Vergine Maria".

Il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa, di cui Torchiagina è una delle tappe, ha preso avvio l'11 novembre 2020 in Vaticano con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190/o anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré.

Per padre Valerio Di Trapani, Visitatore d'Italia, "si tratta di uscire per andare nelle Comunità ecclesiali che intendono accogliere la proposta dei Missionari Vincenziani di animazione della Comunità Parrocchiale proponendo loro incontri di catechesi per giovani e adulti, di preghiera, di riconciliazione sacramentale, di visita alle persone fragili e malate e di amicizia con i giovani e adolescenti nei loro contesti di vita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA