Premio Raccontami l'Umbria, costituita la giuria

Raccontami l'Umbria 2025 ha la sua nuova giuria che tra qualche settimana sarà chiamata a valutare e premiare i migliori articoli e video che hanno valorizzato le eccellenze artistiche, culturali, ambientali della regione.

Bruno Gambacorta, esperto nel settore enogastronomico, è stato confermato presidente di giuria. "Sono contento ed onorato - ha commentato - di essere ancora una volta nella giuria di Raccontami l'Umbria, che battezzai nel 2009 come primo premiato.

Un concorso che si è evoluto nel corso degli anni e ha seguito l'evoluzione del mondo dei media tanto è vero che, vista la crescente affermazione del linguaggio video nel mondo dell'informazione e della comunicazione, e l'aumento delle candidature in questa sezione del concorso, si è decisa una sorta di "sdoppiamento" con un premio destinato alle produzioni dei grandi broadcaster e uno per le produzioni indipendenti".

Bruno Gambacorta è ideatore e responsabile del primo telegiornale italiano dedicato al cibo, al vino, alla nutrizione e al turismo enogastronomico "TG2 Eat Parade" che, nato nel lontano 1998, può vantare innumerevoli record di ascolti e oltre 1200 puntate all'attivo L'altro componente riconfermato - riferisce una nota della Camera di commercio - è Federico Fioravanti, esperto nel settore turistico e culturale, già direttore di numerose testate giornalistiche, è tra l'altro l'ideatore del fortunatissimo Festival del Medioevo. Le due nuove entrate sono rappresentate dal romano Gioacchino Castiglione, esperto nel settore produzioni audiovisive e dalla campana Chiara Giorleo, esperta di enogastronomia. Gioacchino Castiglione, già direttore della fotografia per grandi emittenti televisive e produzioni italiane e straniere collabora come regista per numerosi canali quali National Geographic, PBC o History Channel. Chiara Giorleo, dopo lunghe esperienze come responsabile marketing e comunicazione tra Canada, California e UK, oggi lavora come critica enogastronomica con collaborazioni e pubblicazioni in Italia, Usa, Russia e Regno Unito.

"Il nostro progetto - ha affermato il presidente della Camera di commercio dell'Umbria Giorgio Mencaroni - è da sempre quello di realizzare un nuovo modello di promozione territoriale, capace di fare conoscere nel mondo le nostre eccellenze, la nostra terra, la sua storia, la cultura, i caratteri distintivi di un sistema produttivo di grande valore. I risultati ottenuti in tutti questi anni testimoniano che la nostra intuizione è stata giusta e ci incoraggiano a proseguire su questa strada".

Il Premio, che anche quest'anno si avvale del patrocinio del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, è articolato in quattro distinte sezioni di concorso: "Turismo Ambiente e Cultura", "Umbria del Gusto", "Video (grandi produzioni)" e "Video (produzioni indipendenti)", per ognuna delle quali è previsto un premio di 2.500 euro. Altra novità della 15/a edizione sarà il Premio scuole superiori dell'Umbria, riservato a testi redatti in stile giornalistico realizzati appositamente per il concorso da studenti frequentanti gli ultimi tre anni delle scuole superiori dell'Umbria.

La commissione di valutazione potrà inoltre conferire un "Premio della giuria" (2.500 euro) a una candidatura particolarmente meritevole. L'edizione 2025 vede confermato anche il "Premio Scuole di giornalismo" (1.000 euro), che Raccontami l'Umbria riserva a servizi video realizzati dagli allievi delle scuole di giornalismo italiane. Un premio che spesso è andato a giovani firme e volti approdati poi a ribalte del giornalismo nazionale. Tutti i vincitori, selezionati dalla Giuria, saranno ospiti della Camera di commercio dell'Umbria per partecipare alla cerimonia di premiazione, che è già inserita nel programma ufficiale del Festival internazionale del giornalismo di Perugia (aprile 2025), col quale si consolida sempre più la collaborazione. Le candidature per la quindicesima edizione di Raccontami l'Umbria resteranno aperte fino al 9 febbraio 2025. Tutte le informazioni per partecipare sul sito dedicato www.umbria.camcom.it/premio-giornalistico-internazionale-raccont ami-lumbria.



