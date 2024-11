Milano-Cortina, la fiamma olimpica anche a Perugia e Terni

Farà tappa anche a Perugia la fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Ad annunciarlo, il comitato organizzatore.

L'appuntamento nel capoluogo umbro è fissato per il prossimo 9 dicembre 2025. In Umbria la fiamma toccherà anche la città di Terni l'8 dicembre per poi ripartire, dopo Perugia, alla volta di Siena.

Ogni giornata di staffetta si concluderà con l'accensione del braciere, un momento di festa e di partecipazione che segna il culmine delle attività nel luogo della city celebration. In occasione dell'arrivo della fiamma, le città umbre coinvolte ospiteranno spettacoli musicali, esperienze e performance artistiche con la partecipazione delle comunità locali.

La fiamma - sottolinea una nota degli organizzatori - è un simbolo di unità e pace; porta con sé un messaggio universale che trascende confini e differenze, invitando ogni persona a partecipare a un evento di assoluta rilevanza globale. Il suo passaggio rappresenta, infatti, i valori fondamentali dell'Olimpismo e del paralimpismo e incarnando i sentimenti di amicizia, pace, speranza e spirito di squadra.

"Ogni passo di questo viaggio attraverso le nostre città, diventerà un momento di celebrazione e riflessione, ricordandoci il potere dello sport nel costruire ponti e abbattere barriere", spiega Giovanni Malagò, presidente di Fondazione Milano Cortina 2026. "Quando la Fiamma percorrerà le nostre strade travolgerà milioni di persone con un calore unico e irripetibile: quello che solo lo sport sa trasmettere. Accendendo nei cuori delle persone la consapevolezza di far parte di qualcosa di più grande, il Viaggio della fiamma olimpica e il viaggio della fiamma paralimpica saranno un'opportunità unica per l'Italia di brillare, ancora una volta, sulla scena mondiale".



