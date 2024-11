De Luca non candidato per limite mandati, nessun rimpianto

Se l'eliminazione al limite dei due mandati nel M5s fosse passata solo con qualche settimana d'anticipo Thomas De Luca, capogruppo uscente all'Assemblea legislativa dell'Umbria, si sarebbe potuto ricandidare. Non lo ha fatto "perché quando ci sono le regole si rispettano". "Non rimpiango nulla e rivendico l'esempio perché è con l'esempio che si cambiano le cose" ha sottolineato parlando con l'ANSA.

De Luca e il Movimento 5 stelle dell'Umbria del quale è coordinatore sono "compatti" sulle posizioni di Giuseppe Conte.

"Certo non mi aspettavo un consenso tale in assemblea" ha spiegato.

"In passato - ha sostenuto De Luca - più di qualcuno è passato in altri partiti pur di mantenere la poltrona. Credo invece che rispettando le regole il movimento e le persone si ottenga credibilità. Per quanto mi riguarda rivendico la scelta fatta, consapevole del percorso. Sapevo che la regola della non ricandidatura sarebbe stata messa in discussione ma non rimpiango nulla". "Rivendico l'esempio" ha ribadito De Luca.

Nelle ultime elezioni regionali in Umbria il M5s stelle ha ottenuto un consigliere nell'ambito della coalizione - campo largo che ha sostenuto la nuova presidente Stefania Proietti.





