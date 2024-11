Torna Scampia Storytelling, il festival delle periferie

Il 28 e il 29 novembre torna l'undicesima edizione di 'Scampia Storytelling, festival delle periferie', evento gratuito organizzato dall'associazione Italian Children's Writers Association, che porta scrittori e scrittrici di libri per ragazzi nelle scuole italiane, dall'infanzia alla secondaria, per diffondere la bellezza delle storie e della lettura nelle realtà periferiche più complesse.

Quest'anno sono coinvolti gli Istituti comprensivi di Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria e Sicilia con la presenza di oltre 40 scrittori e scrittrici di libri per ragazzi. Il progetto, nato nel 2014 nella scuola IC 5 Montale a Scampia, quartiere nord di Napoli, nel corso degli anni si è esteso coinvolgendo altri istituti che per le loro caratteristiche si univano alla missione e agli ideali che hanno portato alla nascita del festival, cioè promuovere la lettura tra i bambini e i ragazzi delle periferie più popolose con una serie di azioni rivolte a docenti, studenti universitari, biblioteche e istituzioni. Quest'anno per la prima volta il festival arriva in Basilicata, all'IC Fabrizio De André di Scanzano Jonico (MT), e aggiunge anche il Circolo didattico Pantelleria (TP) dove, nel corso dell'anno, sono stati inviati in forma volontaria molti volumi di autori e autrici dell'associazione per arricchire la biblioteca scolastica. Due le realtà montane presenti in questa edizione: Gaggio Montano in provincia di Bologna e San Giustino in provincia di Perugia. Il 28 novembre sono previsti anche tre eventi aperti al pubblico a Napoli, Roma e Pistrino di Citerna, in provincia di Perugia, per fornire strumenti per rendere la lettura ad alta voce un'esperienza immersiva ed efficace. Nella Biblioteca Fabrizio Giovenale di Roma Claudia Mencaroni, Cristiana Pezzetta e Ilaria Romano dialogheranno alle 17 sul tema 'Dove sta la poesia? Esperienze di ricerca per educare e educarsi allo sguardo e al linguaggio poetico'; la sala del Nuovo Cinema Smeraldo di Pistrino di Citerna ospita alle 16.45 Fabrizio Altieri, Luisa Carretti e Alan Rossi che si confronteranno su 'La lettura e il potere delle storie'. A Napoli, infine, alle 17.30 appuntamento al Centro Hurtado - Biblioteca Le Nuvole per addentrarsi a esplorare 'La voce, il corpo, le storie Strategie di lettura per addestrare all'esperienza della lettura ad alta voce' con Pina Irace e Alessia Racci Chini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA