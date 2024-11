Tante iniziative in provincia di Terni contro violenza donne

Sono tante le iniziative messe in atto nei comuni del territorio della provincia di Terni in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

A San Gemini la "Camminata solidale. Ogni passo conta" a cura di Algeco con il patrocinio del Comune e la partecipazione di alcune classi della scuola secondaria. Prevista anche la deposizione di una rosa sulla panchina rossa in ricordo di tutte le donne vittime di violenza.

A Narni - si legge in un comunicato della Provincia - è stata inaugurata presso l'atrio di Palazzo del Podestà la mostra "Com'eri vestita", che racconta le storie di violenza. Sarà aperta fino al 5 dicembre.

Ad Acquasparta sabato 30 novembre alle 17, a Palazzo Cesi, si terrà la presentazione della raccolta di poesie di Teresa Wilms Montt "Inquietudini sentimentali".

Ad Alviano il Comune organizza un'iniziativa per invitare i cittadini a portare un paio di scarpe rosse, un disegno, una frase scritta o un oggetto rosso al monumento.

Il Comune di Porano celebrerà la Giornata Internazionale domenica primo dicembre alle 17 presso il teatro Santa Cristina in occasione della rappresentazione "Inconcludente" scritto e diretto da Luca Guerini.

A Parrano davanti alla panchina rossa si è svolta un'iniziativa di letture, poesie e condivisioni, in collaborazione con l'istituto Omnicomprensivo.

Ad Allerona proloco e amministrazione comunale intendono hanno allestito un'esposizione di scarpe rosse per le vie del centro storico.

A Fabro il Comune ricorda che "la violenza di genere è una ferita profonda nella nostra società, che colpisce non solo le vittime, ma l'intera comunità".

A Calvi dell'Umbria l'assessore alle pari opportunità Jlenia De Michelis lancia un appello citando il discorso tenuto nel 1999 dal direttore generale dell'Unesco Audrey Azoulay: "dire basta alla violenza e rompere il silenzio sui maltrattamenti, fisici e morali, che molte donne nel mondo devono subire ogni giorno".

A Monteleone di Orvieto l'amministrazione ricorda che "il 25 novembre non è casuale, commemora il brutale assassinio delle sorelle Mirabal, attiviste della Repubblica Dominicana, uccise nel 1960 per aver opposto resistenza alla dittatura".

A Porano infine l'assessore alle politiche sociali, Barbara Marinelli, afferma che "la violenza psicologica, invisibile e subdola, messa in atto attraverso l'umiliazione, la critica, commenti negativi, limitazioni della libertà personale ed economica sono comportamenti altrettanto pericolosi".



