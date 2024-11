Fine settimana tutto esaurito in strutture ricettive Perugia

Gli ultimi fine settimana hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive di Perugia, nel centro storico ma anche nelle periferie e in alcuni comuni limitrofi. E' quanto emerge da un sondaggio condotto da Federalberghi Umbria Confcommercio su un campione di attività ricettive che si sono dimostrate "molto soddisfatte".

"Sicuramente una buona notizia, soprattutto se si pensa che anche nei giorni infrasettimanali c'è stata una occupazione delle attività molto rilevante e che, soprattutto, negli anni passati il mese di novembre era tradizionalmente un periodo di bassa stagione" viene sottolineato in una nota dell'organizzazione.

"La destagionalizzazione del turismo - afferma il presidente di Federalberghi Umbria Confcommercio Simone Fittuccia - per noi è sempre stato un obiettivo importante e mi sembra che, anno dopo anno, stiamo facendo buoni passi in avanti in questa direzione. Su questo andamento positivo sicuramente incidono i grandi eventi, che ancora una volta si dimostrano attrattori importanti della domanda turistica".



