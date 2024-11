Ad Antognolla il titolo di Miglior campo da golf d'Italia

Antognolla si è aggiudicata il titolo di "Miglior campo da golf d'Italia" ai World Awards 2024, considerato uno dei premi più prestigiosi del settore. Già vincitrice dell'edizione 2020 e 2022, la struttura umbra "conferma ancora una volta il proprio primato nel panorama italiano e internazionale".

"È un onore per noi portare qui in Umbria per la terza volta il titolo di Miglior campo da golf d'Italia", ha commentato Cesar Burguiere, direttore di Antognolla golf in una nota.

"Questo premio - aggiunge - riflette la grande dedizione del nostro team, sempre impegnato nel garantire ai soci e agli ospiti un campo ad alte prestazioni. Non ci fermiamo, però, qui: il nostro obiettivo, infatti, è migliorarci costantemente, così da confermarci, giorno dopo giorno, una destinazione d'eccellenza per il turismo golfistico di lusso".

Il campo da golf di Antognolla - si ricorda ancora nella nota - è stato protagonista di importanti investimenti, che lo hanno reso giocabile tutto l'anno, e nel 2021 ha ottenuto la certificazione Geo. Per l'irrigazione, si affida a bacini artificiali alimentati dalle precipitazioni così da non impattare sulle riserve idriche locali e ottimizza l'impiego dell'acqua anche grazie a una stazione meteorologica capace di monitorare le condizioni climatiche in tempo reale. Utilizza in media il 25% di acqua in meno - viene spiegato - rispetto ai campi da golf tradizionali, e negli ultimi tre anni ha ridotto l'utilizzo di fertilizzanti chimici: ad oggi l'80% di quelli utilizzati è organico.



