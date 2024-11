A Orvieto panchina rossa ricorda le vittime di femminicidio

Una panchina rossa dedicata a Rosalba Politi e Cinzia Carletti nel giardino della Gentilezza in piazza Angelo da Orvieto. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la città ricorda le due donne, madre e figlia, vittime di femminicidio esattamente cinque anni fa, nella notte tra il 13 e 14 novembre 2019.

"In questi anni - spiega l'assessore alle Pari opportunità e alla Gentilezza, Alda Coppola - la panchina rossa è diventata un potente simbolo per il suo colore che richiama l'urgenza di fermare il dramma del femminicidio, le vite spezzate e il dolore delle famiglie. Ma oggi, scegliendo di posizionarla nel Giardino della Gentilezza per ricordare due nostre concittadine, vorremmo legarla anche a un messaggio di speranza. Gentilezza e memoria sono le parole chiave".

"Questa panchina - commenta la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani - non è soltanto un simbolo, ma anche un invito a fermarsi e a riflettere. La violenza sulle donne non è mai solo un fatto privato, è una ferita collettiva, un fallimento che riguarda tutta la società. Vorremmo che questa panchina ci ricordasse che la violenza nasce spesso dal silenzio e dall'indifferenza anche verso piccoli gesti o parole che appaiono insignificanti ma che invece nascondono le radici di un male più grande. Vorremmo che chi si siederà qui possa non solo ricordare queste due vite spezzate ma anche chiedersi cosa possa fare per cambiare le cose. Perché il cambiamento parte nelle case, nei luoghi di lavoro, dalle nostre scuole. Parte dalle parole che usiamo, dai modelli che proponiamo, dal rifiuto della violenza in ogni sua forma, anche quella sottile, nascosta, che troppo spesso viene ignorata o giustificata".

La panchina rossa nel Giardino della Gentilezza sarà inaugurata venerdì 29 novembre alle 10 mentre per tutta la settimana il Palazzo comunale sarà illuminato di rosso per sensibilizzare l'impegno di tutti contro la violenza sulle donne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA