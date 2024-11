A 13 anni pubblica il secondo libro di fisica

A 13 anni ha appena pubblicato il suo secondo libro, intitolato "La fisica per i piccoli". Gabriele Ciancuto, studente originario di Amelia, prosegue la sua passione di divulgatore in erba: dopo il successo de Il sistema solare, pubblicato poco più di un anno fa, questa volta invita i piccoli lettori - il libro è destinato alla fascia di età 6-10 anni - ad esplorare la fisica attraverso esperimenti pratici e giochi quotidiani.

"Ogni capitolo - spiega una nota - si apre con una domanda stimolante che incoraggia a riflettere e a sviluppare la propria curiosità. Attraverso l'osservazione di giochi quotidiani, come il lancio di una palla per spiegare il concetto di velocità o il movimento del dondolo nel parco giochi per illustrare le leve, Gabriele rende la fisica accessibile e divertente. Ogni capitolo include anche semplici esperimenti scientifici da realizzare a casa, come osservare la propagazione del suono utilizzando cucchiai, acqua e bicchieri".

La passione di Gabriele per la scienza è emersa "durante le scuole elementari, grazie all'influenza delle sue insegnanti, Beatrice e Alessandra, che lo hanno incoraggiato a esplorare questo affascinante campo".



