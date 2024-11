Oliviero, troppo spesso violenza si alimenta del silenzio

"La violenza, in ogni sua manifestazione, rappresenta un'intollerabile aberrazione che troppo spesso si alimenta del silenzio e dell'indifferenza.

Contrastarla con decisione è un dovere morale che ci coinvolge tutte e tutti, richiedendo da noi attenzione, empatia e un concreto supporto per garantire che nessuno si trovi mai ad affrontare isolamento o paura": a sottolinearlo è il rettore dell'Università degli Studi di Perugia Maurizio Oliviero.

"L'Università - aggiunge - si impegna a essere un luogo sicuro e accogliente, capace di ascoltare e sostenere chiunque ne abbia bisogno, attraverso iniziative come la partecipazione alla Rete delle Università italiane per la Pace, lo sportello antiviolenza, il servizio di supporto psicologico Focus Psi, campagne di sensibilizzazione sull'inclusione e progetti per valorizzare il ruolo delle donne nella scienza e nella società e molte altre. Collaborare con associazioni e organizzazioni che dedicano da anni passione e impegno a queste tematiche è per noi fonte di orgoglio e arricchimento reciproco. A loro va il nostro ringraziamento, così come alle forze dell'ordine, il cui coraggio, dedizione e sensibilità sono un esempio di instancabile impegno nella lotta contro ogni forma di sopraffazione."



