Un capriolo ferito e rimasto incastrato in un cunicolo lungo la statale 599 a Sant'Arcangelo di Magione è stato portato in salvo dalla squadra dei vigili del fuoco di Castiglione del Lago.

Il personale è sceso in una sorta di piccolo pozzetto recuperando l'animale. Che è stato successivamente affidato alle cure del personale di Wild Umbria.



