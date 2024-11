Mencaroni, Camera commercio contro molestie sul lavoro

"Il fenomeno delle molestie - di qualsiasi tipo esse siano - contro le donne sul posto di lavoro purtroppo vede l'Umbria non posizionata bene a livello nazionale nel rapporto dell'Istat, con cifre più alte della media, anche se si evidenzia un netto miglioramento della situazione, in Italia come anche nella nostra regione": a ricordarlo è il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni. "Vorrei centrare l'attenzione - aggiunge - proprio su questo miglioramento, che dimostra come l'azione di sensibilizzazione tra le imprese e i lavoratori portata avanti dalle forze economiche e sociali, tra cui la Camera di Commercio dell'Umbria, sia stata e sia molto utile".

"L'ente camerale - ricorda Mencaroni in una nota della Camera di commercio - è impegnato nella battaglia di sensibilizzazione contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro, che si vince con la formazione di imprenditori e lavoratori, su cui siamo molto attivi. Si tratta di un tema che ci sta a cuore, come emerso anche pochi giorni fa con il Laboratorio 'Parole loltre...gli stereotipi e la discriminazione', che abbiamo organizzato in collaborazione con il comitato per l'imprenditoria femminile e il comitato unico di garanzia. Un evento a cui hanno partecipato, oltre ad imprenditrici ed imprenditori, anche un'ampia rappresentanza di dipendenti dell'Ente camerale. Ciò si inserisce nel contesto di un impegno costante di sensibilizzazione e formazione, che avrà a breve ulteriori, importanti momenti, per aiutare a compiere ulteriori passi avanti su un tema che riguarda il rispetto della dignità delle persone e la qualità del contesto economico-sociale, senza la quale non c'è sviluppo".



