Torna ad illuminarsi la Torretta di Palazzo Bazzani che stavolta si colorerà di arancione per dire no alla violenza sulle donne. Condividendo l'iniziativa del Soroptmist International Club Terni ed accogliendone la richiesta, la Provincia la illuminerà infatti dalla sera di lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e fino al 10 dicembre, Giornata internazionale per i Diritti Umani.



