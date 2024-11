Numerosi interventi dei vigili del fuoco per piante e rami spezzati dalla pioggia e dal vento che si è abbattuta nella notte tra Terni e Narni. Non vengono comunque segnalati problemi per le persone.

Nella mattinata di venerdì un ramo si è spezzato, cadendo su un'auto in sosta in via Cesare Battisti.

Al momento ci sono una decina d'interventi in coda.



