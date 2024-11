Incontri Caritas Perugia sulla 'giustizia riparativa'

Nell'ambito del progetto "Semi di Carità", finanziato con fondi Cei 8xmille, è nato un ciclo di tre incontri promosso dalla Caritas diocesana di Perugia sul tema: "La giustizia riparativa e la prospettiva delle comunità locali: la matrice culturale e normativa alla base del paradigma". Il primo, tenutosi nel capoluogo umbro, presso la Segretaria dell'Ordine degli avvocati, nell'ambito della Settimana internazionale "Restorative Justice" (17-23 novembre), ha avuto "l'obiettivo di promuovere i valori generativi della giustizia riparativa, favorendo e facilitando l'adozione di politiche e programmi di intervento da parte di attori chiave (policy maker e decision maker) che agevolino la riconciliazione e la riparazione del danno come parte integrante del processo di giustizia".

A sottolinearlo è stato don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana - che riferisce dell'iniziativa in un comunicato -, precisando che "il paradigma riparativo non sostituisce il sistema di giustizia tradizionale ma lo integra, offrendo soluzioni, meno stigmatizzanti, che mirano a costruire relazioni e comunità più forti e resilienti".

All'incontro è intervenuta la presidente dello European forum for restorative justice, Patrizia Patrizi, a cui sono seguiti momenti di confronto e dibattito con alcuni rappresentanti delle realtà territoriali impegnate su questo tema. "Arricchendo ulteriormente - ha commentato il direttore della Caritas diocesana - il valore dell'iniziativa e offrire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi".

La presidente Patrizi, a margine dell'incontro, commentando il tema della Settimana restorative justice 2024, "La promessa della giustizia riparativa in un mondo polarizzato", ha detto: "credo che questo tema sia quello che maggiormente rappresenta il senso della Restorative Justice che non è qualcosa di applicato esclusivamente in ambito penale. La Giustizia Riparativa è un modo di vedere i rapporti fra le persone, quello che nella nostra vita quotidiana può avvenire".



