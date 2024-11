Alle regionali centrodestra il più colpito dall'astensionismo

Il ruolo delle liste civiche "che hanno avuto un peso" nelle ultime elezioni regionali dell'Umbria, il nodo dell'astensionismo, ha fatto perdere molti più voti al centrodestra che al centrosinistra, i partiti che sono cresciuti e quelli che sono calati sono al centro dell'analisi dei flussi elettorali presentata alla sala della Partecipazione di palazzo Cesaroni, a Perugia. E' stata curata da Bruno Bracalente e Antonio Forcina, già professori ordinari di Statistica all'Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con il dottor Nicola Falocci.

Analizzando lo scenario generale, è stato spiegato che "il problema dell'astensionismo è enorme". L'analisi in particolare ha evidenziato la crescita rispetto alle scorse Europee di quanti non si sono recati alle urne.



